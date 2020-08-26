Экономика

Владимир Васильев обсудил вопросы безработицы в республике с руководителями отраслевых министерств

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Создание новых рабочих мест в Дагестане обсудили на заседании под руководством Владимира Васильева 24 августа. Глава региона отметил необходимость в современных и высокопроизводительных вакансиях с хорошей оплатой.

Для этого необходимо консолидированное взаимодействие власти и бизнеса, что ведет не только к развитию производств, но и к увеличению собираемости налогов. В качестве примера руководитель Минпромторга республики Батыр Эмеев привел пример фабрики «Лавантель».

Благодаря удачной кооперации за период пандемии штат работников предприятия вырос в сорок раз. Министр экономики Дагестана Гаджи Султанов отметил, что благодаря коррекции министерствами плана рабочих мест количество свободных вакансий в 2020 году увеличено до тридцати четырех тысяч.

Особенно востребованными являются рабочие специальности. Например, в строительстве необходимо более четырех тысяч специалистов. Всего же для выпускников ССУЗов есть около девяти тысяч рабочих мест. По итогам совещания Владимир Васильев поручил сформировать план по созданию рабочих мест.

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