Экономика

Владимир Васильев обещает строить капитальные мосты за счет средств налогоплательщиков

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Владимир Васильев проверил ход строительства моста «Хасавюрт – Бабаюрт». Мост протяженностью 14 километров пролегает через канал «Юзбаш». Старая переправа находилась в аварийном состоянии.

Республиканский бюджет выделяет 94 млн рублей на покупку. Концерн КЭМЗ получил госзаказ на изготовление 15 мостов, 2 из них установили в Бабаюртовском районе.

Владимир Васильев подчеркнул, что замена мостов стала возможной благодаря сбору транспортного налога.

Глава республики заявил, что сейчас работает комиссия, которая обследует все мосты. На сегодняшний день в ремонте нуждается 51 мост.

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