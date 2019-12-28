Владимир Васильев: «Нет ничего более ценного, чем служить своему народу»

28 декабря прошла торжественная церемония открытия в Махачкале площади Ленина после реконструкции. В мероприятии принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев.

После разрезания красной ленты Васильев со старейшинами республики прошелся по «Саду памяти – саду жизни». Сад, в котором высажено пятьдесят четыре дерева, разбит в честь 75-летия победы в ВОВ.

После руководитель региона выступил перед пришедшими на мероприятие горожанами и гостями столицы, поздравил с наступающим праздником и высказал слова благодарности за проделанную работу.

Васильев сообщил, что финансовые средства, израсходованные на ремонтные работы, подарены москвичами. Они были перечислены мэром Москвы Сергеем Собяниным после просьбы Президента России. Васильев высказал слова благодарности в адрес градоначальника, столичного Правительства и москвичей за поддержку.

Глава субъекта отметил, что исполнители работ сделали все для комфорта старшего поколения и молодежи. Он также напомнил о реализуемых программах, связанных с улучшением водоснабжения, благоустройством общественных пространств, строительством дорог. Васильев упомянул о важности уплаты налогов для улучшения социальной и экономической сфер региона. Так, закупка карет скорой помощи и школьных автобусов была проведена из средств республиканского бюджета.

В планах улучшение условий по водообеспечению полмиллиона дагестанцев.

Впервые в горной части Дагестана, в Ботлихе, появился томограф. Теперь людям из близлежащих районов нет необходимости ездить в Махачкалу для проведения компьютерной томографии. По словам руководителя республики, самая высокая оценка, которую может получить власть, — это когда население видит, что она работает для народа.

«Нет ничего более ценного, чем служить своему народу», — резюмировал сказанное Владимир Васильев, отметив, что в дальнейшем будет сделано еще больше.

В завершение Васильев поблагодарил тех, кто работает в праздничные дни, обеспечивая безопасность, оказывая транспортные услуги и медицинское обслуживание населения.

Затем перед присутствующими выступил мэр Махачкалы. Салман Дадаев подчеркнул значимость проведенных работ на площади Ленина, при реконструкции которой были учтены все пожелания махачкалинцев. По его заявлению, городские власти продолжат проведение мероприятий по улучшению исторической части города.

На церемонии открытия площади также присутствовали премьер-министр РД Артем Здунов, руководитель Администрации Главы и Правительства Владимир Иванов, вице-спикер Елена Ельникова, председатель Совета Старейшин Абдулла Магомедов.

Официальная часть мероприятия завершилась концертной программой.