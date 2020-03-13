Владимир Васильев назвал высокие доходы граждан основой социальной защищённости

12 марта Владимир Васильев провел рабочее совещание по увеличению объема налоговых отчислений в бюджет республики. Глава республики отметил, что за прошедший год объем консолидированного республиканского бюджета вырос примерно на двенадцать процентов и превысил показатель в сорок один миллиард рублей.

Он заявил, что легализация бизнеса является главным аспектом, которому уделяется особое внимание. В рамках обсуждения были озвучены вопросы собираемости транспортного налога и необоснованность многократных проверок бизнеса.

Руководитель субъекта подчеркнул, что вся проводимая работа должна быть максимально прозрачной и напомнил, что власть всегда готова к диалогу с бизнесом для эффективного движения вперед.

Далее детализировал озвученные вопросы Газинур Апсалямов, руководитель УФНС РФ по РД. Он отметил, в прошлом году в ходе совместных проверок правоохранительных органов и органов местного самоуправления было проинспектировано примерно пятнадцать с половиной тысяч объектов предпринимательства. Также было озвучено, что четырнадцать направлений предпринимательства находятся под особым надзором.

Особое внимание также было уделено налоговым сборам, увеличению которых может способствовать регистрация объектов недвижимости и земли.

Продолжил данную тему первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов, который озвучил отраслевые налоговые поступления в бюджет.

Владимир Васильев отметил, что необходимо продолжить работу по намеченным направлениям и задачам.