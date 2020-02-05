Владимир Васильев: «Нам нужно тиражировать положительные практики»

Реализацию проекта «Бережливое правительство» обсудили на еженедельном совещании у главы Дагестана. «Бережливое правительство» действует в Дагестане по инициативе Владимира Васильева с 2018 года. Корпорация «Росатом» оказывает методическую поддержку программе.

Проект направлен на экономию времени, рабочих сил и финансовых затрат при организации рабочих процессов.

Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов рассказал о достигнутых за 2 года результатах. По его словам, в 2018 году было исполнено 23 проекта, в 2019 цифра выросла до 97. Владимир Иванов привел наиболее успешные примеры. Министерству труда удалось сократить до 7 дней срок оформления денежной выплаты для коммунальных платежей. Раньше на эту процедуру уходило до 32 двух дней. 400 тысяч человек теперь могут получить справку об отсутствии долга, не выходя из дома.

Комитет по государственным закупкам сократил в 2 раза срок рассмотрения заявок.

Благодаря этому, удалось уменьшить ошибки при оформлении закупочных документов.

Отделение Пенсионного фонда Кировского района Махачкалы ускорило процесс выдачи справок. Здесь готовы делиться опытом с другими районами и муниципальными образованиями.

Центр компетенций бережливого производства работает при республиканском многофункциональном центре. Заявителям не придется оформлять лишние документы.

127 представителей органов исполнительной власти прошли обучение компетенциям «Бережливого правительства» на базе ДГУНХ. Практические занятия проходили на специально созданной «фабрике процессов».

Инструменты «Бережливого правительства» внедряют и в учебных заведениях. Правительство республики предоставило гранты махачкалинскому детскому саду № 31, Техническому колледжу им. Руслана Ашуралиева, Дагестанскому государственному университету народного хозяйства и Дагестанскому государственному университету.

В этом году ожидается еще одно новшество. МФЦ оптимизируют сроки оказания госуслуг инвалидам и сельхозпроизводителям. Процедуру подключения к энергосетям тоже упростят.

В 2020 году стоит цель уменьшить время приезда скорой. Оптимизируют также работу регистратур, чтобы сократить очереди к врачам, учащимся станет легче получать путевки в летние лагеря.

Владимир Иванов призвал органы власти выполнять положения «Бережливого правительства» на местах.

В проекте «Бережливое правительство» задействованы 20 органов исполнительной власти, республиканский МФЦ, 26 государственных учреждений, 17 объектов здравоохранения и 6 учреждений образования.

Глава Дагестана подчеркнул, что всем надо лучше работать на местах, при необходимости проходить обучение и менять подходы к работе. Исполнителям будут повышать зарплату.

Владимир Васильев потребовал проводить мониторинг работы «Бережливого правительства». Глава региона призвал Народное Собрание принять участие в проекте.

Глава республики предложил присуждать госпремии добившимся весомых результатов в исполнении проекта «Бережливое правительство».

Кроме того, Владимир Васильев сказал: «Всех, кто участвует в этих процессах, надо продвигать по службе. Нам нужно тиражирование положительных практик. Мы ведь хотим, чтобы такие изменения происходили не только при оказании одной услуги, а повсеместно.