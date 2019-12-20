Владимир Васильев: «Мы взяли очень правильное направление, когда стали думать о людях»

19 декабря руководитель республики Владимир Васильев принял участие в работе завершающей текущий год 41 сессии регионального парламента.

Всего было рассмотрено 16 вопросов из различных сфер. Ключевым вопросом, вынесенным на обсуждение, стало принятие закона о бюджете на будущий год.

Было озвучено, что объемы доходной части бюджета составят 138 млрд 556 млн. рублей. Бюджет следующего года сформирован без дефицита и увеличился без малого на 40 процентов.

Как и озвучивалось ранее, основные направления деятельности власти, на которые будет израсходован значительный объем бюджетных средств, является социальная сфера. В 2020 году будут повышены заработные платы, дети-сироты получат господдержку, медучреждения обеспечат лекарствами и необходимым оборудованием. Так, на оснащение современным медицинским оборудованием лечебных учреждений заложено полтора миллиарда рублей.

Республика намерена продолжить реализацию проекта «Мой Дагестан». По нему на улучшение дорожной инфраструктуры в следующем году израсходуют 10 млрд рублей, решение вопросов, связанных с обеспечением качественной водой, обойдется республике в 4 млрд рублей. Кроме того, будет построено 39 детсадов, 25 школ, 11 газовых объектов и многое другое.

Обсуждая проект бюджета, парламентарии учли мнение избирателей. Бюджет был принят во втором чтении.

Владимир Васильев поблагодарил депутатов за эффективную работу и отметил, что обсуждение показало, что власть может работать в интересах рядовых дагестанцев. По словам руководителя региона, конструктивная критика, которая звучит во время обсуждений, является ресурсом развития.

Васильев напомнил о социальной направленности деятельности власти.

«Думаю, мы взяли очень правильное направление, когда стали думать о людях. Мы большие деньги вложили в такие проекты, как вода, комфортные территории, дороги, школы», — сказал Васильев.