Владимир Цимлянский рассказал о некоторых аспектах частичной мобилизации

21 сентября 2022 года Президент России подписал Указ о частичной мобилизации. По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, квоты по численности призываемых из запаса граждан не устанавливаются.

Исходя из объемов имеющегося мобилизационного людского резерва каждому субъекту Российской Федерации определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов, что зависит от количества граждан на воинском учёте в военном комиссариате. Наряду с этим, все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме, что требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.

Касательно граждан, которые находятся за границей с краткосрочным визитом также могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.