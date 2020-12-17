Владимир Путин заявил о необходимости поднять зарплаты для некоторых категорий граждан

Во время пресс-конференции Президент РФ 17 декабря сообщил о возможном пересмотре Правительством РФ размера зарплаты для определенных категорий работников.

Глава государства остановился на вопросе о том, что учитель высшей категории получает заработную плату как у уборщицы. На что Путин ответил, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, по причине этого шкала была сдвинута.

Он заявил, что одновременно с этим надо было поднять оплату труда и другим категориям, однако это не позволили сделать ограничения в бюджете. По словам Путина, государству в любом случае придется придется повысить зарплату.