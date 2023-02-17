Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Правительства

Обсуждались основные направления налогового администрирования в 2023 году, а также актуальные текущие вопросы.

У нас сегодня в повестке дня – очень важный и совсем не технический вопрос об основных направлениях налогового администрирования в 2023 году, Даниил Вячеславович Егоров будет докладывать.

Но прежде всего хотел бы обратиться к Антону Олеговичу Котякову с просьбой рассказать о том, как идёт работа по социальным выплатам, которые мы с 1 февраля увеличили на 11,9 процента, по фактической инфляции. Увеличение выплат коснулось в целом 16 миллионов человек.

Антон Олегович, деньги есть, источник определён, Правительство все вопросы решило. Как технически работа идёт?

А.Котяков: Уважаемый Владимир Владимирович!

На данный момент у нас действуют два подхода к повышению размера основных социальных выплат.

Первый – это увеличение с 1 января пособий, размер которых привязан к прожиточному минимуму: это выплаты нуждающимся семьям с детьми, федеральные и региональные доплаты к пенсиям, выплаты в рамках социального контракта. Соответствующая работа была проделана, и с 1 января все эти меры поддержки выросли пропорционально увеличению прожиточного минимума.

Второй подход – это именно индексация пособий с 1 февраля по уровню фактической инфляции за минувший год. Вы совершенно правильно, Владимир Владимирович, сказали, что с 1 февраля мы пересмотрели 40 различных социальных выплат и компенсаций и увеличили их размер на 11,9 процента. Эти меры затронули на сегодняшний день 16 миллионов человек. В целом в бюджете на эти меры поддержки предусмотрено 1,6 триллиона рублей.

Размеры выплат, которые были увеличены, – в первую очередь это ежемесячные денежные выплаты, которые предоставляются ветеранам, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, гражданам, пострадавшим от радиации, гражданам с инвалидностью. Средства уже перечисляются гражданам в увеличенном размере по обычному графику. Доставка у нас обычно осуществляется с 3-го по 25-е число месяца, и для пенсионеров, которые также являются получателями ежемесячной денежной выплаты, они выплачиваются в один день вместе с пенсией.

Помимо ЕДВ среди проиндексированных выплат – отдельные меры поддержки для семей с детьми. В качестве примера могу привести единовременное пособие при рождении ребёнка: в 2022 году оно составляло 20 472 рубля и было назначено одному миллиону 174 тысячам детей; после индексации размер пособия увеличился, и теперь оно составляет почти 23 тысячи.

Индексируется также и материнский капитал. Владимир Владимирович, по Вашему поручению в прошлом году были внесены изменения в законодательство, и с 2022 года он ежегодно увеличивается по уровню фактической инфляции, как и основные меры социальной поддержки. С 1 февраля 2023 года сумма сертификата на первого ребёнка выросла на 62 тысячи рублей и составляет на сегодняшний день 587 тысяч. При рождении второго малыша семья, которой был ранее оформлен сертификат, дополнительно получит теперь 188 тысяч рублей. И если первый ребёнок был рождён до 2020 года, то при рождении второго семья уже получит сертификат в размере 775 тысяч рублей.

Подчеркну, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для граждан, которые получили сертификат в прошлые годы, то есть, даже если у семьи осталась только часть средств, Социальный фонд индексирует остаток.

Владимир Владимирович, также хотел проинформировать о ходе выплат единого пособия нуждающимся семьям с детьми. Оно было у нас введено с 1 января 2023 года. Пособие для семей с доходом ниже прожиточного минимума назначается по единым правилам от момента ожидания ребёнка в семье и до достижения им возраста 17 лет.

Оформить пособие достаточно просто: необходимо подать заявление, это можно сделать онлайн на портале госуслуг или в отделениях Социального фонда, или в МФЦ. Все сведения специалисты фонда собирают путём межведомственного взаимодействия вне зависимости от того, как именно обратился гражданин, то есть в онлайн-формате либо лично пришёл в отделение Социального фонда. Мы наладили обмен сведениями по 40 типам данных и получаем информацию напрямую от ведомств.

Правила назначения пособий размещены на сайте Социального фонда и на сайте Минтруда, мы даём разъяснения через единый контакт-центр, размещаем информацию в средствах массовой информации, в социальных сетях и достаточно жёстко контролируем сроки при назначении соответствующих выплат.