Владимир Путин проведет в марте совместное заседание советов по культуре и межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин в марте может провести совместное заседание советов по межнациональным отношениям и по культуре и искусству. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.

«Содержательные вопросы проведения года культурного наследия народов России, а также меры реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия России, оказания поддержки мастерам народного искусства, традиционного художественного творчества, авторам национальной литературы, другим формам нематериального наследия планируем рассмотреть на совместном заседании президентских советов по межнациональным отношениям и по культуре и искусству под председательством непосредственно Президента. Я думаю, это состоится в марте», — пояснил Магомедов в ходе круглого стола, посвященного планам членов Российского исторического общества в рамках Года культурного наследия народов России.

В 2019 году на заседании Совета по межнациональным отношениям Путин поддержал инициативу о проведении в РФ Года культурного наследия народов России, в конце прошлого года соответствующий указ был подписан.