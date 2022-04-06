Владимир Путин поинтересовался состоянием на рынке труда Дагестана

На встрече с Главой Дагестана Сергеем Меликовым Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией с безработицией. Докладывая, Сергей Меликов заявил, что в 2021 году количество безработных стало практически втрое меньше. «Признаюсь, что это не благодаря каким-то крупным инвестиционным программам, а благодаря “обелению” и “очищению“ различных предприятий, где раньше люди работали в “серой” схеме, а теперь они работают в “белой”», – сказал Меликов. Он также отметил пользу программы предоставления социальных займов, которая позволила трудоустроить многих людей. То есть они получили начальный капитал для развития предпринимательства, для развития своих проектов, программ, и это тоже позволило эту цифру стабилизировать. «В целом вопрос, связанный с трудоустройством населения, сегодня достаточно проблемный, уровень безработицы очень высокий», – подытожил глава Дагестана.

Источник: Мирмол