Владимир Путин поддержал возрождение курортной зоны на Каспии

Сегодня во Владивостоке под руководством Президента РФ Владимира Путина проходит расширенное заседание Президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

В нем принял участие Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Президент Путин сделал акцент па необходимости при решении вопросов руководствоваться, прежде всего, интересами граждан.

«Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции; чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону; чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и русского Севера», – подчеркнул Владимир Путин.

Говоря о развитии внутреннего туризма, глава государства отметил колоссальный потенциал России и уникальные преимущества каждого региона.

«Внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые ещё только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх», – сказал президент и остановился на ряде проектов, реализация которых требует решений на федеральном уровне.

В том числе глава государства поручил проработать вопросы создания крупных федеральных курортов на побережье Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. Они должны быть всесезонными, иметь современную, комфортную инфраструктуру, включая бассейны.

Создание Каспийского курорта коренным образом может изменить структуру экономики Дагестана и станет драйвером развития в регионе высокотехнологичных индустрий со значительным мультипликативным эффектом.

Создание курорта позволит занять активную позицию планирования будущего и сформировать совершенно новый взгляд на Кавказ — как на территорию безопасного развития и инноваций, центр современной культуры и образования.

Этот курорт, на наш взгляд, имеет ряд аспектов международного значения. Ни одна прикаспийская страна не присоединилась к недружественным действиям Запада в отношении России, как и большинство стран всего региона.

Через территорию Дагестана проходит международный транспортный коридор «Север – Юг», а курорт будет расположен всего в 60 км от самой южной границы России. Здесь возможно создать настоящую витрину экспортных возможностей России.

Создание курорта предлагается реализовать в несколько этапов. Надеемся, что первые объекты курорта смогут начать принимать туристов уже через 3 года.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать идею создания современного курорта на Каспийском побережье, который может стать прорывным проектом развития федерального значения. Для этого прошу включить в перечень поручений по итогам Госсовета следующие решения:

обеспечить поддержку республики по финансированию работ начальной стадии проектирования, включая документы территориального планирования;

проработать все механизмы создания курорта с привлечением институтов развития, госкорпораций и субъектов естественных монополий;

обеспечить комплексный подход для создания курорта в период с 2023 до 2030 года.

Дагестан готов к созданию нового достойного курорта, и все вместе мы сможем построить лучший аналог города-курорта будущего на Каспийском побережье», – озвучил предложения Сергей Меликов.