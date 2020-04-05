В мире столько приятных ароматов и вкусов, что многие из них часто забываются, вытесняются из памяти другими новыми вкусами, а те — третьими. Но вряд ли это можно отнести ко вкусу свежеиспечённого лаваша в сельской глиняной печи, который возвращает каждого, кому он знаком, в безмятежное детство, в то самое время, когда мысли как и мука, из которого пекли тот душистый хлеб, были настоящими и чистыми.

Трудно представить, как тогда, так и сейчас, кавказский стол с яствами, не дополненный хлебом, так как ему здесь всегда отводилась значимая роль. С течением лет его роль не стала менее важной, а вот средства и методы изготовления во многом изменились.

Если сегодня после процесса приготовления теста, хлеб обычно запекается в электрических духовках и газовых печках, то раньше это делалось только в специализированной пекарне, оборудованной печью из особой «синей» породы глины («хьаран некьв»), которая добывалась специально для лепки таких печей в отдельных месторождениях неподалёку от сёл. Породу разбавляли водой, и из полученной густой вязи лепили форму печи: две камеры одна на другой – горнило и собственно хлебная камера над ним – и дымоход.

После изготовления конструкция подвергалась примерно часовому обжигу, делающему из неё уже прочную и готовую к работе полноценную печь. В каждом сельском квартале бывало по несколько пекарен, и в те дни, когда из их дымоходов валил густой дым, к ним стекались одна за другой горянки со всем необходимым для приготовления хлеба и разных пирогов (чуду).

Им после тяжёлого рабочего дня, особенно в сенокосный период, приходилось это делать, так как хлеб в сельских магазинах не продавался до сравнительно недавнего времени. А с каким же нетерпением крутились около пекарни их детки, проголодавшиеся в ходе активных игр и желающие подкрепиться питательными омлетами на тесте! Я и сам помню это ожидание и его лакомый плод, восполнявший утраченную энергию.

Такой вкус детства не заменить никакой химией. И как бы мне не хотелось писать об этом в прошедшем времени, подобные пекарни на селе уже не актуальны: в каждом селе, возможно, осталось по 2-3 пекарни, и те редко топятся.

Увы, всё идёт к тому, что следующее поколение детишек будут лишены представления о том, что такое настоящий сельский лаваш с его жизненным вкусом.

Хасбулат Гамзатов