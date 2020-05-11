Вклад в Победу братьев Магарамовых

Война – это безумие, это страдания и слезы матерей, это миллионы погибших солдат и невинно погубленные души, тысячи сирот, бесконечное число искалеченных, исковерканных, изломанных жизней и судеб. Такое забыть нельзя и невозможно! Война оставила неизгладимый след и глубокие раны в истории человечества. Она вторглась бесцеремонно в каждую семью и изуродовала их жизнь и привычный уклад.

Отважными, смелыми и храбрыми солдатами, верно защищавшими и бесстрашно сражавшими за свою Родину, были братья Магарамовы: Юсуф 1907 года рождения и Сейфулла 1911 года рождения, уроженцы села Тпиг Агульского района.

Когда весть о войне разлетелась по всей стране, старшему было 32 года, а младшему — 28. Их призвали вместе в ряды Красной Армии Хивским РВК 21 января 1941 года.

В июне 1944 г. Магарамов Сейфулла пропал без вести. Магарамов Юсуф воевал рядовым в 1133 стрелковом полку 339 стрелковой дивизии. С ожесточёнными боевыми действиями дошел до Крыма и в одном из сражений погиб героически, как доблестный воин, как храбрый сын своего народа, 10 февраля 1944 года. Похоронен в городе Керчь, Слободская церковь в могиле под номером 47.

У Сейфуллы на Родине осталась жена – Айша (Iатте баб) и единственный ребенок – дочь Пери 1939 года рождения.

Время идет, но люди еще долго не забудут войну, эхо которой будет преследовать долго.

Цена Победы поистине безмерна.

Подрастающие поколения должны знать, кто сорвал коварный, бесчеловечный гитлеровский план физического истребления народов России.

Наше отношение к памяти о погибших на войне за свободу и независимость Родины — это умение быть благодарными, умение помнить, любить свою историю и дорожить ею.

Салихат Малагусейнова