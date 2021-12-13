Виктор Михайлов: «Подкупает, когда не повторяются дежурные фразы»

Своим мнением о прошедшей пресс-конференции Сергея Меликова в рамках форума СМИ поделился в комментарии, опубликованном на сайте «expert-club.online» главный редактор газеты «Ватан» на татском языке журналист Виктор Михайлов.

«Глава Дагестана Сергей Меликов подвёл итоги работы за текущий год. Надо признать, что Сергей Алимович откровенно и честно говорил о том, что уже сделано и что ещё предстоит сделать, акцентировал внимание на препонах, встающих на этом нелёгком пути, определил, в чём их корень и что нужно делать, чтобы их устранять. Безусловно, подкупает, когда не повторяются дежурные фразы, когда не оперируют какими-то сухими цифрами из ведомственных отчётов», — пишет в своем комментарии Виктор Сиюнович.

«Импонирует тот факт, — подчеркивает руководитель издания, — что глава региона готов работать с журналистами, какого уровня СМИ они бы ни представляли. И главный критерий – чтобы информация, подаваемая изданием, была объективной и не несла вред обществу. Это воодушевляет на дальнейшую работу и создаёт ещё большую уверенность в востребованности того, чем занимаешься».

Кто бы спорил, ощущение своей востребованности обществу, объективная оценка власти окрыляют любого журналиста.

«Считаю такие встречи руководителя региона нужными и полезными», — считает эксперт, с чем сложно не согласиться.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула»