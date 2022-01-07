Вакцинация, Общество

Ветеран Великой Отечественной войны Курбан Курбанов получил второй компонент вакцины от COVID-19

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Об этом сообщил руководитель Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в Инстаграм. «Вакцинация – один из показателей ответственности не только перед собой, но и перед окружающими. На этой неделе мы были в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Курбана Магомедовича Курбанова, где узнали, что в своём возрасте, а ему исполнилось 96 лет, он получил первый компонент вакцины от COVID-19, и уже подошло время для получения второго компонента. Сегодня он получил второй компонент прививки. Чувствует наш герой себя хорошо,  рекомендует беречь своё здоровье и здоровье родных и близких! Мы желаем нашему Курбану Магомедовичу крепкого здоровья и призываем последовать его примеру!», – отметил Дадаев.

1 января ветерану исполнилось 96 лет.
Сейчас старожил чувствует себя хорошо и призывает дагестанцев последовать его примеру!

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