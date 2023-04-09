Специалисты МКУ ДО «Детская школа искусств» МО «Агульский район» приняли участие в республиканском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Весенняя фантазия». Организатором конкурса-выставки среди учащихся детских художественных школ и школ искусств региона выступило Министерство культуры РД. По словам организаторов, данное мероприятие было проведено с целью сохранения и развития традиционных народных ремесел, а также активизация работы на отделениях декоративно-прикладного творчества.

Конкурс «Весенняя фантазия» проходит в еженедельном формате, и из года в год в нем принимают участие преподаватели ДШИ села Тпиг. В этом году в номинации «Дизайн одежды» свои работы представили преподаватели Ахмедова Сабина, Ахмедова Гюльзара и Мусаева Майрам.

Для участников конкурса были установлены две возрастные категории — до 12 лет и до 17 лет. В обоих категориях были представлены работы наших мастериц. На выставке был представлен образ агулки в повседневной одежде, образ агулки в современном свадебном наряде, а также композиция «Нити Агула».

Так, на конкурс была представлена работа Сабины Ахмедовой «Свадебный образ». По словам мастерицы, в этнических образах важно учитывать колорит и особенности исконного национального костюма.

«К работе с национальным костюмом я всегда отношусь трепетно. Для меня в работе с этномоделями важно сохранить традиционные мотивы и исконные черты. Этим мы носим свой вклад в сохранение нашей истории и развитие агульской культуры», — отмечает Сабина Ахмедова.

По итогам конкурса преподавателям были вручены грамоты за подписью директора Республиканского учебно-методического центра Министерства культуры Республики Дагестан К. Эльдаровой. Кроме того, дипломы были вручены учащимся ДШИ села Тпиг Агульского района за участие в мероприятии.

А. Магомедова