Вернулся с победой

Все дальше и дальше уходит в историю героическая эпопея Великой Отечественной войны — самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна. Эта война коснулась каждой семьи. На фронт уходили мужья, отцы, деды, дочери, жены. Эта война не обошла стороной Рамазанова Миилая Рамазановича. Ветеран Великой Отечественной войны родился в 1903 году в селе Тпиг Агульского района Дагестанской АССР.

В 1943 году Хивским районным военным комиссариатом был призван в ряды Красной Армии. В звании рядового красноармейца службу проходил в 9 АЗСП 2 ГВ СД.

Приказом Министерства обороны Советского Союза №87 от 06 апреля 1985 года награжден орденом Отечественной войны II степени.

Ушел из жизни в 2003 году.

Луиза Гусукаева