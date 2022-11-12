Великий и могучий: язык мира и согласия

В Махачкале прошла IV Международная научно-практическая конференция на тему «Русский язык – гарант межнационального мира и согласия в полиэтническом регионе».

Мероприятие было организовано Республиканским центром русского языка и культуры при Министерстве по национальной политике и делам религий РД.

Конференция прошла в режиме онлайн. Открыл ее директор Центра, кандидат психологических наук Руслан Луговой.

Затем был заслушан ряд докладов по проблемам русского языка.

Заместитель директора СОШ № 3 города Каспийска Алексей Шаулов с сожалением констатировал, что в общероссийских учебниках по русскому языку он не нашел текстов, где хоть как-то упоминается региональная культура или география Северного Кавказа. О развитии русского языка и культуре речи в поликультурном пространстве говорил филолог, поэт и писатель Григорий Адаров. В свою очередь профессор кафедры методики и преподавания русского языка ДГУ Тамара Магомедова заострила внимание на количестве часов, отведенных для такой важной дисциплины, как «Русский язык и культура речи»:

«Сегодня в программе обучения предусмотрено не более 30 часов. Это очень мало для базового понимания предмета».

Решение проблемы она видит в увеличении часов дисциплины до 2 курса включительно и обязательном проведении экзамена, а не зачетной форме проверки знаний учащихся.

О русском языке как средстве международного и межнационального общения в современных геополитических условиях говорила педагог из Таджикистана Ибодат Мирзоева. А студенты филологического факультета ДГПУ Роза Шамхалова, Наиля Гусейнова и Куреш Омарова рассказали о методах преподавания с применением инновационных и традиционных технологий обучения русскому языку.

В завершение мероприятия Руслан Луговой отметил, что, по разным данным, в мире исчезло более 90 млн человек, понимающих русский язык. Поэтому создание условий для его распространения и внедрения является условием укрепления русского мира, в орбите которого будут сохранены сотни культур и идентичность народов нашей страны.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/velikij-i-moguchij-ya-zyk-mira-i-soglasiya/