Величие Расула Гамзатова в бессмертии его творческого наследия

Напомним, что Указом Президента РФ, 2023 год объявлен в Дагестане Годом Расула Гамзатова и в связи с этим в республике проходит ряд культурно-просветительских мероприятий. Одна из них – акция «Читаем Расула» на родном языке, присоединиться к которой может каждый.

Под эгидой Года Расула Гамзатова на его родине в Дагестане, во многих городах России проходят и еще пройдут памятные незабываемые мероприятия, посвященные одному из мудрейших и талантливых поэтов ХХ и начала XXI веков.

Расул Гамзатов. Часто к его имени добавляют эпитет «великий». Его величие связано с родным селом Цада, с именем его знаменитого отца Гамзата Цадасы, с Дагестаном, с бывшей нашей общей Родиной – СССР, Россией. Расул всей своей жизнью, всем своим великолепным творчеством вознес свой многонациональный Дагестан, своих земляков на самую высокую вершину славы. Его величие в бессмертии его произведений, замечательных песен, одна из которых «Журавли» уже в течение более 50 лет является уникальным поэтическим памятником всем солдатам Великой Отечественной войны, не вернувшимся с полей битвы (с них также не вернулись и два родных брата поэта). В память об этой легендарной песне и самом Расуле Гамзатове каждый год в день его рождения 6 сентября в Дагестане проводят праздник «Белых журавлей».

В 2012 году на этом празднике пришлось участвовать и автору этих строк. Скажу одним предложением, вся обстановка этого незабываемого фестиваля, от начала и до конца проходит в величественном осознании и поклонении прошлому подвигу народа и непоколебимой вере в завтрашний день, в лучшее будущее республики и всей страны.

Его творчество изучали раньше, изучают сегодня и будут изучать всегда, ибо оно относится не только к Дагестану, но и всем народам нашей необъятной страны. Хочу привести один пример из нашей новейшей уже истории. Мы все хорошо помним тревожные августовские дни 1999 года, когда в Дагестан вторглись отряды международных террористов. В те дни мы, возвращаясь с работы, сразу спешили к своим домашним телевизорам, чтоб узнать про обстановку в республике. В один из таких дней Дагестанское телевидение показало документальный фильм о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Этот фильм был снят в советские годы. И показали его, как я тогда понял, для поднятия патриотического духа у жителей республики. В этом фильме исполняли песню на стихи Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов», которую поэт написал еще в советское время. Однако, по происшествии многих лет, она еще раз послужила дагестанцам в противодействии непрошеным врагам, вернула веру в победу правого дела.

И хоть списали нас военкоматы,

Но недругу придется взять в расчет,

Что в бой пойдут и мертвые солдаты,

Когда живых тревога призовет.

Будь отвратима, адова година,

Но мы готовы на передовой,

Воскреснув, все погибнуть до едина,

Чтоб не погиб там ни один живой.

Вот так, павшие наши земляки в годы Второй мировой войны посредством изумительного дара поэта еще раз помогли нам победить уже в другом времени и месте. В этом и есть величие и бессмертие творческого наследия Расула Гамзатова. Поэт продемонстрировал неразрывное единство мертвых и живых, прошлого и настоящего. Такое присуще только гению, а он и был им! Я здесь привел только один пример.

Редакция республиканской газеты «Голос степи» с 15 апреля по 20 мая будет проводить конкурс среди учащихся средних общеобразовательных школ Ногайского района на лучшее чтение стихов Расула Гамзатова. Победители конкурса будут награждены в день последнего звонка – 25 мая этого года. Также в течение года на страницах газеты и в других наших информационных ресурсах будут публиковаться переводы его стихов на ногайский язык, статьи и воспоминания современников, освещаться проводимые мероприятия в республике и в Ногайском районе.

Гамзатов и его творчество имеют неразрывную связь и с нашим районом. Золотыми буквами вписаны в историю нашего района и всей нашей многонациональной республики его приезд в село Терекли-Мектеб летом 1983 года. Он близко знал известную ногайскую поэтессу Кадрию, побывал в ее доме, встретился с родителями. Безвременно ушедшей талантливой дочери степи он посвятил одну из своих прекрасных стихотворений, которое так и называется «Кадрия». К 70-летию Кадрии нашей редакцией был выпущен художественно-документальный фильм «Кадрия»,где более подробно описываются дружеские отношения между Расулом и Кадрией.

Год этот тоже удивительно совпал со 100-летием Расула Гамзатова и 75-летием Кадрии, отмечая ее юбилей мы не сможем не вспомнить и самого поэта. В связи с этими памятными датами наша редакция также планирует провести в этом году круглый стол по творческому наследию Расула Гамзатова и Кадрии, куда будут приглашены поклонники их творчества, деятели культуры, участники встречи с поэтом. Об этом сообщила главный редактор газеты Эльмира Кожаева на совещании в редакции. Также журналистами газеты выпущен видеоролик на стихи Расула «Мама»,которые перевела на ногайский язык поэт,член Союза писателей России и Дагестана Гульфира Бекмуратова.

22 февраля этого года Ногайская центральная районная библиотека в торжественной обстановке откроет Год Расула Гамзатова в Ногайском районе. На этом мероприятии будут участвовать сотрудники нашей редакции, известные ногайские поэты: автор этих строк и Гульфира Бекмуратова, которые прочтут стихи Гамзатова в собственных переводах на родной язык.

Источник: Голос степи