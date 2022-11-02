Вековой юбилей Комитета «Дагвино» отметят в Дагестане

В 2020 году Комитет «Дагвино» отметил столетний юбилей. Однако в связи с пандемией праздничные мероприятия перенесены на 2022 год.

1 сентября в Правительстве Дагестана обсудили подготовку к проведению юбилейных мероприятий, которые пройдут в городе Дербенте с 18 по 20 ноября. Совещание состоялось под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. По словам Председателя Правительства РД, отрасль виноделия является одной из ведущих в агропромышленном комплексе республики и в связи с этим все планируемые мероприятия должны быть реализованы на высоком уровне. В настоящее время дорабатывается план праздничных мероприятий.