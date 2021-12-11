Общество

Вдова Сергея Подвального приняла поздравления с Днём Героя Отечества от Правительства РД

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Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов в честь Дня Героев Отечества навестил супругу погибшего при исполнении долга майора милиции Сергея Подвального.
Абдулпатах Амирханов передал Алле Подвальной поздравительную речь Сергея Меликова и выразил глубокое уважение к памяти Героя.

В беседе о муже и семье, Алла поделилась, что сын принял решение идти по стопам отца. Дочь учится.

Правительство РД окажет содействие с решением и жилищного вопроса семьи Сергея Подвального, который погиб 9 октября 2005 года во время спецоперации на улице Первомайской в Махачкале.

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