Вдова Сергея Подвального приняла поздравления с Днём Героя Отечества от Правительства РД

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов в честь Дня Героев Отечества навестил супругу погибшего при исполнении долга майора милиции Сергея Подвального.

Абдулпатах Амирханов передал Алле Подвальной поздравительную речь Сергея Меликова и выразил глубокое уважение к памяти Героя.

В беседе о муже и семье, Алла поделилась, что сын принял решение идти по стопам отца. Дочь учится.

Правительство РД окажет содействие с решением и жилищного вопроса семьи Сергея Подвального, который погиб 9 октября 2005 года во время спецоперации на улице Первомайской в Махачкале.