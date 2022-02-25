Василий АЛЫМОВ: «Президент России как истинный патриот своей страны пошёл на беспрецедентные шаги по обеспечению безопасности нашей родины»

Василий Алымов, руководитель МБУ АХЦ п. Комсомольский, заместитель председателя Общественной палаты г. Кизляра:

— Видя, что происходит в мире, становится страшно за судьбу этого мира. Со времен Карибского кризиса мир никогда так не балансировал на грани самоуничтожения. Президент России как истинный патриот своей страны пошёл на беспрецедентные шаги по обеспечению безопасности нашей родины. В обращении к народу России он честно, доходчиво разъяснил, почему наша страна в данный момент истории вынуждена действовать именно так.

Альтернативы для нашей страны практически не оставили. В трудное время нам необходимо сплотиться вокруг лидера страны и сделать все от каждого зависящее для того, чтобы весь мир понял, что народы России во главе с Президентом не позволят никому вытирать о себя ноги и все заявления о желании «пнуть», поставить на место Россию, получат достойный ответ.