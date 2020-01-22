Васильев прокомментировал назначение Чайки на новую должность

Глава РД прокомментировал назначение Юрия Чайки на пост полпреда в СКФО. Васильев отметил, что Чайка, проработав на посту генпрокурора около 14 лет, в курсе всех острых проблем и обладает необходимыми навыками для их скорейшего решения.

Также Глава республики подчеркнул, что Чайка, находясь на посту генерального прокурора, большое внимание уделял надзорной деятельности прав и свобод простого населения республики.

Напомним, что 21 января Юрию Чайке поступило предложение от Владимира Путина занять должность полпреда в СКФО. Указ о новом назначении еще предстоит подписать.