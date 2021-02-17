Ваше здоровье — в ваших руках

Как сообщалось ранее в публикациях «Вести Агула», Агульский район ожидает поступления вакцины от коронавируса. На сегодняшний день вместо запланированных 20 доз получили 50. Желающие привиться смогут обратиться в районную больницу, где на базе поликлиники открыт прививочный пункт.

По каким критериям и кому разрешено вакцинироваться, а также какие ожидать последствия от вакцинации? На все эти вопросы нам ответила врач-инфекционист Агульской ЦРБ Таибат Ибиева.

Таибат Ибиева разъяснила, что в поликлинике имеется полностью подготовленный прививочный кабинет, в котором перед прививкой полностью осматривают пациента и только потом вводят первую дозу вакцины. Привиться смогут все желающие, достигшие совершеннолетнего возраста, кроме беременных и кормящих женщин, а также тех, у которых имеются хронические заболевания. У получившего первую дозу пациента начинаются вырабатываться антитела и только получив через 21 день вторую дозу, пойдет рост антител, тем самым человек будет защищен от заражения коронавирусной инфекцией.

Обязательно после получения первой дозы в течении получаса привитый должен остаться под наблюдением медработников, в случае если организм проявит реакцию и в целях оказания первой помощи.

Хотелось бы отметить, что, получив первую дозу, человек не должен расслабляться, так как риск заражения сохраняется. Необходимо беречь себя от переохлаждения, не посещать места массовых мероприятий и, конечно же, не переставать пользоваться средствами гигиены.

Привитому важно понимать, что, получив вторую дозу только через две-три недели, у него начинает вырабатываться иммунитет.

Со дня получения вакцины в районе уже привились 10 человек, в числе которых работники администрации МО «Агульский район», сотрудники МВД и МЧС ГО ЧС , а также медработники.

«Хочу обратиться к населению и попросить принимать активное участие в вакцинации. Ваше здоровье и здоровье ваших близких в ваших руках», — заключила Таибат Ибиева.

Батитай Габибулаева