Вакцинированная махачкалинка выиграла автомобиль

Вакцинированные от COVID-19 в период с 1 сентября до 25 декабря жители Махачкалы стали участниками розыгрыша призов, среди которых в качестве главного приза разыгрывался автомобиль Lada Granta.

Победителей выбирали с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел из списка данных о людях, прошедших вакцинацию, предоставленных Минздравом РД.

Победители были объявлены на открытии главной елки на центральной площади города.

Всего в лотерее участвовал 75 831 человек. Автомобиль выиграла махачкалинка Диана Садулаева.