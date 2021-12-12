Вакцинирование в Агульском районе продолжается

Позавчера я встретилась с жительницей села Тпиг Агульского района Ибрагимовой Мадиной Мурадовной, которая прошла вакцинирование в тот день. До этого у нее был медотвод. Недавно срок медотвода закончился, и поэтому она пошла на вакцинацию.

На вопрос как она решились на иммунизацию, Мадина ответила:

— Долго думала я, делать прививку от «COVID –19» или нет, но все-таки решила пройти вакцинацию, так как по моей работе приходится встречаться с разными людьми, разных возрастов. Да еще у меня дома пожилой отец и маленькие дети. Боязнь за них, что они могут заразиться, заставила меня пойти на это. Конечно, я очень волновалась, но свое здоровье и здоровье родных важнее всего.

— Как проходит ваша иммунизация?

— В общем, я чувствую себя хорошо. Нет никаких осложнений, температура нормальная, пульс тоже в норме. В первые два, три часа чувствовалась некая слабость, легкое головокружение. Сейчас все в норме, только незначительная боль на месте укола.

— Что вы посоветуете людям?

— Несмотря на страх, на недоверие к вакцине, я советую всем пройти вакцинацию, в целях самозащиты и защиты своих родных. Тем более, сейчас идёт третья волна эпидемии, и говорят, что этот «COVID » намного страшнее, чем прошлый. Не надо верить ложным слухам, никто от вакцины не умер, но от болезни «COVID-19» погибло очень много людей.

Нафият Шамсудинова