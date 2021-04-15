Вакцинацию от COVID-19 прошли ветераны ВОВ

В Дагестане начато проведение вакцинации от COVID-19 маломобильным гражданам на дому. Такая практика была использована и для специфической защиты от COVID-19 ветеранов Великой Отечественной войны. В Каспийске сотрудниками поликлиники участники тех давних страниц истории нашей страны были иммунизированы, за ними установлено наблюдение специалистов. Пожилые люди перенесли иммунизацию хорошо, каких-то побочных действий не отмечалось.

«Спасибо, что не забыли про нас, пришли сами домой. В таком преклонном возрасте чувствуешь себя абсолютно беззащитным перед тяжёлой болезнью», — поделилась одна из участниц ВОВ.

В Дагестане вакцинация продолжается, на сегодня прививку от COVID-19 получили 48 575 человек.