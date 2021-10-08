Вакцинация — защита от вирусов и способ сохранения здоровья

Осенне-зимний период таит в себе дополнительные опасности для тех, кто заразился коронавирусной инфекцией. Грипп, по словам специалистов, усиливает негативное влияние вируса COVID-19 на организм, принося тем самым дополнительные сложности в его лечении и в посткоронарном восстановлении. Помимо активной антиковидной вакцинации, медики в числе первых привились и от гриппа. В их числе биолог КДЛ Агульской ЦРБ Курбанова Эльвина Магомедовна. По словам специалиста, оба вируса таят в себе угрозу для жизни и здоровья граждан, усугубляя негативное влияние друг друга. Вакцинация — наиболее действенный, практически подтверждённый способ защиты от вирусов. Однако, важно соблюдать и временной фактор. Так, по словам вирусологов, наиболее оптимальным периодом для антигрипповой вакцинации является период с сентября по ноябрь. Что же касается вируса COVID-19, то и здесь важнейшим пунктом является своевременная вакцинация для нивелирования негативного воздействия вируса на каждого гражданина в отдельности и на все общество в целом. Вакцинация сегодня — защита от вируса завтра.

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