Вакцинация. Стоит задуматься!

Немного времени прошло со дня, как в России получила старт массовая прививочная кампания от COVID-19, однако, как передают по основным телеканалам страны, она уже обретает интенсивные обороты. Продукт отечественного производства «Спутник-V» является основным препаратом, брошенным на передовую в борьбе с коронавирусом в нашей стране: вакцина, по мнению многих исследователей, обладает бóльшей эффективностью, нежели её зарубежные аналоги.

Вместе с тем среди населения это явление получило неоднозначное отношение и критику. В проведенном недавно опросе политической партией «Единая Россия» более 70 % охваченных жителей страны заявили, что не готовы сделать эту прививку. Результаты того же опроса показали, что большинство россиян крайне недовольны уровнем здравоохранения на Родине и ссылаются при этом, в основном, на дороговизну лекарств, а в некоторых регионах — на их дефицит, а также на ставшие традиционными подати за оказание формально бесплатных медицинских услуг.

По тем же данным, добровольную вакцинацию готовы пройти 23 % опрошенных.

Соотношение, конечно, ясно показывает народное настроение, однако оно обосновано возросшим за последние годы недоверием людей к здравоохранению и, возможно, в данном случае является немного поспешным.

К той относительно небольшой части населения, что уже осознанно поддерживает и ожидает начала вакцинации, относятся и некоторые представители агульского джамаата.

Заведующий складом районного дорожно-эксплуатационного предприятия АО «Агульское ДЭП № 1» Рамазанов Рамазан Зиявудинович, как человек премного заинтересованный и следящий за реализацией проекта «Спутник-V» и его тестированием по различным общедоступным ресурсам, поделился своим скромным мнением с нашей редакцией относительно вакцинации от коронавируса.

«Миру известны многие вирусы и инфекции, разразившиеся в разное время на разных континентах. Все они изначально представляли собой угрозу массового поражения со смертельным исходом, пока не находились ученые умы, создававшие нечто ранее небывалое, действующее против силы эпидемии и приносящее людям надежду на жизнь и светлую перспективу. Поэтому, изучив, насколько это представляется для меня возможным, все за и против, я пришёл к тому, что прививка от коронавируса не так страшна, как это многие себе представляют: ровно то же самое каждый год мы делаем с сезонным гриппом. Действительно, есть оправдание опасениям народа относительно того, что им будут колоть, потому что медицина сегодня во многих регионах страны оставляет желать лучшего. Однако, препарат, произведённый на высшем уровне, что подтверждают и в зарубежных лабораториях, направлен на борьбу с мутирующим и очень опасным вирусом, мощность которого до сих пор недооценивается подавляющим большинством нашего населения. Тут уже стоит задуматься…

Говоря вкратце, есть риск, что, если в ближайшее время мы не оценим реальную ситуацию с COVID-19 со всеми её мутациями, коих на сегодняшний день насчитывается по миру более 1500, и не осознаем важность этой с огромным трудом созданной прививки, вирус получит достаточно времени на мутацию, не поддающуюся этим препаратам, и тогда ситуация точно выйдет из-под контроля.»

Хасбулат Гамзатов