Вакцинация – самый эффективный способ борьбы с COVID-19

В Агульском районе все больше людей проходят процедуру вакцинации. В некоторых учреждениях района показатель привившихся граждан достиг абсолютного значения. Особенно активно к процедуре вакцинации относятся специалисты учреждений системы образования. Помимо школ в этот перечень входят и учреждения дополнительного образования детей.

Педагоги МКУ ДО «Детская школа искусств» села Тпиг крайне ответственно подошли к вопросу иммунизации. Из двадцати двух работников учреждения процедуру вакцинации прошли восемьдесят процентов от общего числа специалистов, у остальных специалистов есть медицинские противопоказания для прохождения процедуры прививания.

По словам руководителя ДШИ Курбановой Магият Раджабовны, вопрос необходимости вакцинации от COVID-19 был и остается актуальным в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в стране и в мире. Для педагогического коллектива, в котором трудятся разновозрастные специалисты, вопрос вакцинации был обязательным и особенно актуальным для педагогов старшей возрастной категории.

Однако вне зависимости от внешних факторов основная масса коллектива высказалась за добровольную вакцинацию, что, по их мнению, является обязательным условием сохранения здоровья и жизни в условиях пандемии COVID-19. Так, по словам педагога-хореографа ДШИ Юсуфовой Маиды Гададовны, в вопросе вакцинации определяющими для нее стали два фактора. Первый из которых – это большое количество инфицированных граждан, болезнь которых протекала в очень тяжелой форме и требовала многодневного лечения и последующего восстановления. А вторым фактом стал страх за близких, которые могут пострадать от безответственности окружающих.

Алена Магомедова