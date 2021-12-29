Вакцинация продолжается

В Агульском районе все еще имеются больные COVID -19. Очень много больных в центре Агульского района, селении Тпиг. Есть среди них и тяжелобольные. Многих отправили в города Дербент и Махачкалу. Болеют семьями, родней, заболевают люди, находящиеся в близких отношениях друг с другом, так как навещают больных родственников.

Оценив ситуацию в районе, многие, даже те, которые даже не думали о вакцинировании, решили пройти иммунизацию. Больница была переполнена людьми, пришедшими на вакцинацию. Недавно завезенная в район однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» закончилась за два-три дня. Все активно подключились к процессу вакцинации.

«Я, честно говоря, не боялась вакцинироваться, но никак не решалась пойти в больницу и пройти иммунизацию. Но молниеносное распространение этой болезни заставило меня пойти на это. Я привилась однокомпонентной вакциной «Спутник лайт». Сказали, что эта вакцина слабее, чем двухкомпонентная, но я, чтобы два раза не ходить в больницу, решила привиться этой вакциной. Многие говорили, что у них были некоторые побочные явления- легкое головокружение, повышение температуры, слабость и т.д., у меня же никаких недомоганий не было. Даже в месте укола никакой боли я не почувствовала. Я даже в шутку говорила, что, может быть, мне вообще не сделали вакцинацию», — говорит жительница Агульского района Сайфуллаева Фатимат Муртузалиевна.

«Дорогие мои односельчане, кто еще не вакцинировался, идите и пройдите иммунизацию! Берегите себя и своих близких. Эта болезнь очень опасная, есть люди, которые очень тяжело перенесли эту болезнь. Есть очень много случаев летального исхода от этой болезни COVID – 19. А от прививки еще никто не умер. Поэтому советую вам пройти иммунизацию».

Нафият Шамсудинова