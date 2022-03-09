Вакцинация или риск коронавируса — ваш выбор

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Одним из способов распространения вируса становится не только дыхание инфицированного человека, а также кашель и чихание.

COVID-19 вызывает дыхательную недостаточность и представляет особую опасность для людей старшей возрастной категории. При этом заразиться вирусом очень легко – нужно всего лишь оказаться рядом с заболевшим, следовательно, становится крайне необходимым соблюдение мер безопасности, самой эффективной и скорее всего, безальтернативной, из которых является вакцинация. В свое время вакцинация помогла человечеству избавиться от некоторых инфекций и справиться с бушующими эпидемиями.

Историческим фактом является то, что большинство граждан прививаются от столбняка, полиомиелита, краснухи – и это стало причиной того, что они практически уничтожены. Например, именно из-за вакцинации снизилась заболеваемость корью, паротитом и др.

В ходе исследований установлено, что вакцина против коронавируса безопасна для здоровья. В основе антиковидной вакцины лежит уже отработанная технология, которая включает в себя следующий метод. Берется аденовирус – это неопасный вирус, с которым люди часто сталкиваются (например, ОРВИ), и дальше он делается еще безопаснее. Это достигается тем, что у аденовируса нет способности множиться в нормальных клетках. Что позволяет сделать вывод о том, что человек не будет носителем заболевания и не сможет заболеть или заразить окружающих. Вакцина позволяет добиться формирования иммунитета на продолжительный период.

Человеческий организм воспринимает прививку от коронавируса точно также, как и на другие прививки. После вакцинации допустимо повышение температуры, возникновение головных болей, кроме того, человек может испытывать дискомфорт в месте инъекции. Такая реакция организма абсолютно естественна, и она не продлится больше пары дней.

Не нужно недооценивать опасность коронавируса. Для многих пациентов борьба с коронавирусом несет угрозу жизни. Много информации и о стойкой борьбе врачей и ученых. Важно понимать, что вакцинация от коронавируса не несет отрицательного влияния на привычный образ жизни человека. Благодаря своевременной вакцинации будете здоровы вы и ваши близкие!

А. Магомедова