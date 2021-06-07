Вакцинации населения будет уделено больше внимания

Сегодня, 7 июня, еженедельное совещание пор руководством главы Агульского района Закира Каидова началось с докладов об оперативной обстановке в муниципалитете. Первый из выступающих, начальник ОМВД по Агульскому району Максим Мирземетов, сообщил о подготовке к предстоящему спортивному мероприятию, а также о проводимых на территории района операциях «Защита», «Розыск» и «Мак»-первый этап. Кроме того, Мирземетов рассказал об уделении должного внимания безопасности туристов, прибывающих в муниципалитет. «Происшествий за прошлую неделю не было. Проводится работа по охране общественного порядка. Созданы условия для прибытия туристов», — отметил начальник ОМВД.

Далее главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов проинформировал присутствующих о том, как проходит в муниципалитете прививочная кампания от коронавирусной инфекции. Также представитель здравоохранения напомнил о необходимом количестве граждан старше 60 лет, подлежащих вакцинации. По словам Курбанмагомедова, эта цифра составляет 1300 человек. Он попросил руководителя КЦСОН представить пофамильные списки для облегчения работы в этом направлении.

Продолжая тему вакцинации по организациям и учреждениям, расположенным в муниципалитете, Закир Каидов озвучил статистику, исходя из которой темпы роста прививочной кампании за последнюю неделю почти не изменились. «Такими темпами мы практически даже за 2-3 года не провакцинируем то количество, которое подлежит вакцинации. По нашим подведомственным учреждениям мы примем определенные меры, а что касается республиканских и федеральных учреждений, мы отправим письма с отражением текущей ситуации в министерства и ведомства, к которым они относятся», — проинформировал руководитель муниципалитета и призвал СМИ активизировать разъяснительную работу по прохождению вакцинации.

Руководитель ПЧ Муса Мусаев в своем докладе сообщил об обрушении подпорной стены моста в с. Худиг. По этой причине в случае возникновения ЧП отсутствует возможность пожарных машин обслуживать села Худиг, Арсуг и Буршаг. По этому поводу главой Агульского района Закиром Каидовым были даны поручения соответствующим структурам для ликвидации последствий.

Начальник Агульских электросетей Изамудин Шабанов проинформировал о проводимых работах для обеспечения бесперебойного электроснабжения в муниципалитете. «Проводим работы по замене оборудования в низковольтных и высоковольтных сетях трансформаторных пунктов», — отметил Шабанов.

Комментируя выступление руководителя районных электросетей, начальник ОМВД по Агульскому району Мирземетов сообщил о необходимости огораживать трансформаторные будки во избежание несчастных случаев, особенно те, которые расположены в непосредственной близости к образовательным учреждениям.

Руководитель ветеринарного управления Ибрагим Магомедов доложил о первом за многие годы подтвержденном случае заражения человека бруцеллезом. По этому поводу Магомедов рассказал о проводимой работе по профилактике бруцеллеза и сообщил об отсутствии должного взаимодействия с главами сельских поселений, что приводит к огромным расхождениям при учете коров.

«Чтобы брать анализы крови в одном населенном пункте, туда надо ездить минимум 4-5 раз. Производительность снижается. Лучше всех эта работа налажена в Чираге», — рассказал начальник ветуправления.

В свою очередь глава муниципалитета напомнил о необходимости следить за здоровьем КРС и МРС. «Мы потребляем молочную продукцию, мясо, и, если все это будет нездоровое, то тогда будет подвергнута опасности жизнь нашего населения. У нас животноводческий район. Целиком и полностью мы взаимосвязаны с домашними животными», — сказал Каидов.

В конце совещания заместитель главы муниципалитета Назим Юсуфов озвучил вопрос, касающийся обращения жителей села Рича, возмущенных из-за наложенных за водоотведение в источники воды штрафов. В этой связи Закир Каидов обратился к начальнику ОМВД, чтобы прежде чем выписывать протоколы, представители правопорядка проводили разъяснительную работу с населением. «Люди в свое время за свой счет провели канализацию, сделали финансовые расходы, но сделать это сегодня и прямо сейчас не получается, в некоторых случаях рельеф не позволяет. Большая просьба на первый раз обойтись предварительной беседой и разъяснениями», — заключил руководитель муниципалитета.

Камиль Мирзоев