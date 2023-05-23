Общество

В военном комиссариате Сергокалинского и Акушинского районов прошла очередная отправка новобранцев в ряды ВС РФ

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Сегодня, 23 мая, в военном комиссариате Сергокалинского и Акушинского районов прошла очередная отправка новобранцев в ряды вооруженных сил Российской Федерации. На этот раз на призывной пункт прибыло 8 призывников, 3 из Акушинского и 5 из Сергокалинского районов.

Перед новобранцами и их родственниками выступили военный комиссар Шамиль Чупалаев, заместитель главы Сергокалинского района Баркакади Меджидов, председатель совета старейшин Магомедсалам Магомедов, а также родитель одного из призывников Умар Магомедов.

Своими зажигательными композициями мероприятие поддержали работники культурно–досугового центра Сергокалинского района.

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