В.В. Путин: «Частичная мобилизация принята для защиты России, обеспечения безопасности российского народа»

В своем Обращении 21 сентября 2022 года Президент РФ Владимир Путин объявил о мерах для защиты суверенитета России, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только находящиеся в запасе граждане и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС. Мобилизация начинается с 21 сентября.

«НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», — заявил Президент России.

«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что мера о частичной мобилизации принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Сегодня российский народ показывает единство со своим лидером и армией, как и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Одурманенные нацистской идеологией фашисты на Украине и в странах коллективного запада и НАТО под руководством США, имеют лишь оду цель — расчленить Россию и завладеть ее богатыми природными ресурсами.

В странах Запада слышны заявления о необходимости распада РФ — как это произошло с СССР в 1991 году — на «множество смертельно враждующих друг с другом регионов и областей». Россия всегда останавливала тех, кто стремился к мировому господству — сделает она это и сейчас.

Народ России и Армия, во главе с Президентом и Верховным главнокомандующим едины, и мы победим!

Абдурахман Манафов, член «Экспертного клуба», зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»