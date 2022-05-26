В Цунтинском районе построят две новые школы на месте сгоревших

Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц провёл совещание по вопросу строительства новых образовательных учреждений модульного типа взамен сгоревших в селах Хибиятли и Мекали Цунтинского района.

«С учётом сложившейся ситуации необходимо как можно быстрее организовать нормальный учебный процесс. Главная задача для нас — сделать всё возможное, чтобы к началу 2023 года дети как можно скорее смогли сесть за парты в новой школе», — отмерил Манвел Мажонц.

По данным Минстроя республики, школы будут возводиться по блочно-модульной технологии (лёгкие стальные тонкостенные конструкции), которые отвечают всем современным требованиям. Сделано это для того, чтобы в оперативные сроки обеспечить восстановление учебно-образовательного процесса. Предполагается, что школа в с. Мекали будет рассчитана на 50 ученических мест и в с. Хибиятли на 60 ученических мест.

Новые школы будут строить в рамках реализации Республиканской инвестиционной программы.