В Центре Этнической культуры представят выставку «Путешествие с Динозаврами»

Преподаватели и учащиеся Детской художественной школы декоративно-прикладного отделения и дизайна в Центре Этнической культуры 1декабря 2021года в 14.00. представят выставку «Путешествие с Динозаврами».

Целью мероприятия является: расширение представлений детей и подростков о видах художественного творчества; развитие интересов детей, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование экологического мышления путем проведения экологического воспитания и образования, которое немыслимо без творческого осмысления и эстетических ощущений. Сформированная в итоге новая культура поведения людей положит основу соединения человека с природной средой и станет основой их мирного сосуществования.