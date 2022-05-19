Общество

В целях обеспечения пожарной безопасности работники ГКУ РД «Буйнакское лесничество» совместно с сотрудниками МЧС по Буйнакскому району организовали профилактические мероприятия

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Провели обход лесных участков в местах отдыха людей, проверили выполнение противопожарных мероприятий владельцами земельных участков, прилегающих к лесному фонду.

Цель данных рейдов – призвать граждан к соблюдению правил пожарной безопасности и минимизировать риск возникновения лесных пожаров, основной причиной которых остаётся человеческая небрежность безответственность.

В ходе обхода лесных участков нарушений правил пожарной безопасности не обнаружено, отдыхающих на территории лесничества также не было. На землях, прилегающих к лесному массиву проведено устройство минерализованных полос.

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