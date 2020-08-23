С первого сентября в троллейбусах Махачкалы появится возможность безналичной оплаты за проезд. На первоначальном этапе эта возможность будет действовать в сорока троллейбусах, однако затем планируется ввести данный способ оплаты в маршрутках и автобусах.

Важно, что при оплате безналичным способом стоимость оплаты за проезд сокращается до 13 рублей, при том что стоимость проезда составляет 15 рублей.

22 августа глава республики Владимир Васильев опробовал новую платежную функцию, нововведение представил мэр Махачкалы Салман Дадаев.