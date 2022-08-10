В Тляратинском районе построят новую школу вместо аварийной

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил строящуюся школу в Тляратинском районе.

Школу строят по поручению Сергея Меликова. С просьбой помочь в строительстве школу к главе республики обратились местные жители. Дети были вынуждены обучаться в старом здании, а также в приспособленной рядом железной будке.

По словам директора Саниортинской школы Абдурахима Ахмедова, в 2021-2022 учебном году в школе обучалось 70 учеников, на 2022-2023 год поступили заявки на обучение 78 учеников. Население села составляет около 400 человек.

Выбран участок под строительство нового объекта, подтверждены возможности подключения к коммуникациям.

Председатель правительства поручил Первому вице-премьеру РД Руслану Алиеву определить источник финансирования объекта с включением в федеральную или республиканскую госпрограмму на 2023 год, Минстрою РД – взять под личный контроль строительство данной школы в максимально быстрые сроки.