В текущем году в Дагестане открыли 2 промпредприятия

О реализованных инвестпроектах в сфере промышленности на заседании Правительства РД рассказал Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Артем Хрюкин.
Запущены следующие инвестиционные проекты:
в г.Дагестанские огни — на ТОСЭР введен в эксплуатацию завод по производству стеклянных шаров, инициатором проекта выступает ООО «Каспий Гласс». Стоимость проекта составляет 215 млн рублей.
в г.Махачкала — реализован проект по организации производства медицинского кислорода инициатором проекта выступает ООО «Трастфарма». Стоимость проекта 120,4 млн рублей.