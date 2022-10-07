Экономика

В текущем году в Дагестане открыли 2 промпредприятия

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О реализованных инвестпроектах в сфере промышленности на заседании Правительства РД рассказал Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Артем Хрюкин.

Запущены следующие инвестиционные проекты:

в г.Дагестанские огни — на ТОСЭР введен в эксплуатацию завод по производству стеклянных шаров, инициатором проекта выступает ООО «Каспий Гласс». Стоимость проекта составляет 215 млн рублей.

в г.Махачкала — реализован проект по организации производства медицинского кислорода инициатором проекта выступает ООО «Трастфарма». Стоимость проекта 120,4 млн рублей.

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