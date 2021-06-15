В Табасаранском районе состоится республиканский фестиваль

На первом заседании оргкомитета фестиваля под председательством главы Табасаранского района Магомеда Курбанова была определена дата его проведения.

Он состоится 1 августа на территории Крепости семи братьев и одной сестры. Выступления артистов и творческих коллективов республики пройдут в амфитеатре. Кроме того, будут организованы подворья сел Табасаранского района, выставка изделий народных промыслов, картин художников, а также выступления канатоходцев.

Мероприятие планируется провести в рамках реализации проекта Всероссийского конкурса молодёжных проектов, для него разработают логотип. Его организаторами являются Министерство культуры республики, Республиканский дом народного творчества совместно с администрацией муниципалитета. По замыслу организаторов праздник народного творчества должен способствовать развитию и популяризации традиционной культуры народов Дагестана.

Членам оргкомитета предстоит проделать работу по уточнению праздничной программы, списка участников, оформлению сцены и всей территории Крепости, по разработке атрибутики, продвижению в СМИ. По поручению главы района созданы 4 рабочие группы, каждая из которых займется своим участком работы. Первые результаты должны быть представлены уже на следующем заседании оргкомитета через 2 недели.

На излете советской эпохи в Табасаранском районе на крепости «Семи братьев и одной сестры» этот фестиваль был проведен 4 раза и стал явлением в музыкальной и общественной жизни не только республики, но и всего Союза.

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