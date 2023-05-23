В Табасаранском районе проводили призывников на службу в ряды ВС России

Сегодня, 23 мая, глава Табасаранского района Магомед Курбанов напутствовал очередную группу новобранцев из муниципалитета, которая в рамках весеннего призыва отправилась на службу в ряды ВС России.

Обращаясь к призывникам, руководитель муниципалитета пожелал им успешной службы и преодоления всех трудностей.

«В адрес администрации района и родителей часто приходят благодарственные письма от командования с положительными отзывами о службе наших земляков. Уверен, что и вы достойно представите наш район и через год вернетесь к родным возмужавшими, крепкими бойцами», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Перед отправкой к молодым ребятам обратился и военный комиссар района Садык Мурадалиев. Он сообщил, что весенняя призывная кампания в районе проходит в плановом режиме и сегодня на службу отправляется третья группа призывников — 10 человек. Сначала они поедут в республиканский сборный пункт, откуда их направят в воинские части для прохождения срочной службы. После завершения срочной службы ребята могут при желании заключить контракт и продолжить военную службу. Мурадалиев также напомнил, что срочники в зону СВО направляться не будут.

Добрые слова и пожелания от лица родителей призывникам высказал помощник главы района по вопросам образования Алимагомед Казиев, который приехал провожать сына.

В торжественных проводах также принял участие заместитель главы района Ринат Мирзабалаев.