В Табасаранском районе пройдет туристический форум с участием федеральных экспертов

Со 2 по 6 июня в Табасаранском районе пройдет I туристический форум «Особенности формирования регионального туристского продукта».

Руководитель района Магомед Курбанов сообщил, что необходимость проведения такого форума назрела давно и что его планируется сделать ежегодным для того, чтобы повысить уровень индустрии туризма в районе и качество предоставляемых услуг.

«Своим опытом и знаниями с представителями туристической деятельности нашего района поделятся ведущие федеральные эксперты в области туризма. Вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Наталия Осипова и руководитель департамента по развитию обеспечивающей инфраструктуры исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Татьяна Рымар проведут для них бизнес-интенсив», — рассказал глава муниципалитета.

К участию в бесплатном бизнес-интенсиве приглашаются представители туристической отрасли Табасаранского района — представители гостиниц, ресторанов, кафе, гостевых домов, лица, занимающиеся организованной перевозкой и питанием, гиды вне зависимости от их юридического статуса.

Бизнес-интенсив пройдет 4 июня в Хучни в новом здании библиотеки на 2 этаже, регистрация на мероприятие 8:30-9:30 часов.

Участникам мероприятия предоставится возможность презентовать свой бизнес и познакомиться с федеральными туроператорами Сибири.

Справки для желающих принять участие по телефону: +7 906-996-90-86 (Управление по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации Табасаранского района).