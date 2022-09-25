В Табасаранском районе продолжаются мобилизационные мероприятия

Сегодня уже третий день в Табасаранском районе проходит частичная мобилизация граждан. В рамках проводимых мероприятий сегодня из района на республиканский сборный пункт выехала очередная группа мобилизованных граждан. Провожать их пришли родные и близкие.

Сегодня уже третий день в Табасаранском районе проходит частичная мобилизация граждан. В рамках проводимых мероприятий сегодня из района на республиканский сборный пункт выехала очередная группа мобилизованных граждан. Провожать их пришли родные и близкие.

Пункт сбора военного комиссариата Табасаранского района посетили руководитель муниципалитета Магомед Курбанов и депутат Народного Собрания Республики Дагестан Алавудин Мирзабалаев, которые обратились со словами напутствия к мобилизованным.

«Все вы встали в строй в тот час и исполняете свой долг перед Родиной, когда она нуждается в этом. Желаю вам всем вернуться с честью и в том же составе, и с победой», — сказал призывникам перед отправкой Магомед Курбанов.

Слова напутствия произнес и Алавудин Мирзабалаев, отметивший, что нет сомнений в силе духа нашего народа, который отстоит интересы страны, в том числе и на поле боя. Он пожелал призывникам успешного и достойного прохождения службы и скорейшего возвращения домой.

Исторические параллели провел выступивший от лица родителей призывников Пирмагомед Магомедов, который сказал, что в свое время свободные уздени табасаранского народа выступали против многочисленных захватчиков и отстояли свою свободу, а теперь пришло время дать отпор нацистскому режиму в Киеве, науськиваемому западными странами.

Отметим, что руководством района для организации частичной мобилизации оказывается вся необходимая помощь военному комиссариату по Табасаранскому району. С резервистами и их родными были проводятся беседы.