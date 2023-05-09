В Табасаранском районе отметили 78-ую годовщину Дня Великой Победы

Сегодня, 9 мая, в селе Хучни Табасаранского района начались праздничные мероприятия ко Дню Победы с участием главы муниципалитета Магомеда Курбанова.

Участники митинга у памятника Воину- освободителю в первую очередь возложили цветы и венки к монументу.

После чего глава муниципалитета обратился к присутствующим: «78 лет подряд наша великая страна отмечает свой славный праздник-День Победы. Сколько бы лет ни прошло, но боль от тех потерь жива в наших сердцах. Как говорится в одном очень известном стихотворении — памяти павших будем достойны. Достойно себя представляют в настоящее время и участники СВО на Украине, наши земляки. Как и во время Великой Отечественной войны, и сейчас актуально выражение — Наше дело правое, мы победим».

С приветственным словом на митинге выступили также депутат Народного Собрания РД Алавудин Мирзабалаев, военный комиссар Табасаранского района Садык Мурадалиев, участники СВО Расим Агасиев и Сабина Курбанова.

Выступившие поздравили жителей района с Днем национальной гордости и великого подвига народа – Днем Победы, пожелали мира и благополучия, оптимизма и веры в светлое будущее.

В завершение митинга участники мероприятия почтили минутой молчания память земляков — фронтовиков, погибших на полях сражений.