Экономика

В Табасаранском районе объявили 2021-й годом туризма

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В Табасаранском районе состоялось выездное заседание по теме «Развитие горных территорий. Туризм и народные промыслы». Разговор шел о развитии туризма и народных промыслов.

В район приезжает много туристов. На крепости семи братьев и одной сестры в прошлом году прошли экскурсии до 300 человек. Памятник планируют реконструировать, после чего поток туристов вырастет до 1000.

Администрация благоустроила территорию возле Хучнинского водопада. Это одно из популярных объектов у туристов и местных отдыхающих. В районе намерены развивать индустрию отдыха и дальше. 2021 год объявлен здесь годом туризма.

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