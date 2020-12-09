В Табасаранском районе объявили 2021-й годом туризма

В Табасаранском районе состоялось выездное заседание по теме «Развитие горных территорий. Туризм и народные промыслы». Разговор шел о развитии туризма и народных промыслов.

В район приезжает много туристов. На крепости семи братьев и одной сестры в прошлом году прошли экскурсии до 300 человек. Памятник планируют реконструировать, после чего поток туристов вырастет до 1000.

Администрация благоустроила территорию возле Хучнинского водопада. Это одно из популярных объектов у туристов и местных отдыхающих. В районе намерены развивать индустрию отдыха и дальше. 2021 год объявлен здесь годом туризма.