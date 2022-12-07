Общество

В Свято-Успенском Кафедральном соборе Махачкалы прошла Божественная литургия

Оставить комментарий

Мероприятие провели в рамках Всероссийской богословской конференции «Роль религии в сохранении межконфессионального и межнационального мира и согласия», посвященной 10-летию создания Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви.

Мероприятие посетили: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители Северо-Кавказского федерального округа, регионов России, Митрополиты, Архиепископы и Епископы Русской Православной Церкви. В божественной литургии приняли участие: прихожане из разных городов республики. Верующие прославили Бога и причастились Святых Христовых Таин.

Также читают:

Сергей Меликов и Сергей Захаров передали государст...
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Батыр Эмеев встретился с недобросовестными застрой...
Сулейман Керимов продолжает масштабное спонсирован...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.