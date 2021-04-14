В стране проходит регистрация на цифровой этап «Лидеров России»

Вице-премьер и министр цифрового развития России приглашают к участию в треке «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России». Трек направлен на отбор высококлассных специалистов, приносящих пользу во всех сферах жизни.

Зарегистрироваться на трек можно до 26 апреля, заполнив специальную форму на сайте «Лидеров России».

Цель трека «Информационные технологии» отобрать специалистов, которые смогут создавать будущее с помощью цифровых технологий.

Заместитель Председателя Правительства РФ и куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко отмечает:

«Настоящие лидеры в этой сфере должны быть не просто узкоспециализированными кодерами или программерами, они должны быть всесторонне гармонично развитыми личностями, иметь широкий кругозор, знать историю своей страны, понимать национальный культурный код».

«Победители конкурса смогут предложить инновационные решения, приносящие пользу во всех сферах жизни», – отметил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Суперфинал конкурса пройдет в марте 2022 года.